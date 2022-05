Mascio, gara quattro con Chiusi. Withu, a Legnano via ai playoff

Per il team della Bassa, a questo punto, o si vince oppure sarà un definitivo e mesto addio ai sogni di promozione: capitan Reati e compagni si sono di colpo complicati la vita dopo che le precedenti sfide a Chiusi si erano concluse con una vittoria ciascuna delle contendenti. Dunque, parola d’ordine è l’immediato riscatto. In ogni caso siamo per il classico bicchiere mezzo pieno al pensiero che dal punto di vista della qualità dell’organico è la Mascio la favorita. Inoltre sta in piedi eccome il vantaggio del fattore campo: è probabile che rientri sul parquet l’ex nazionale Sacchetti, inutilizzato per acciacchi nell’ultima partita.