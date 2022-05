Mascio, ingaggiato Eric Lombardi: seconda new entry dopo Alessandro Cipolla

Lombardi vanta un curriculum significativo avendo disputato discreti campionati sia in A1 sia in A2. Con l’arrivo a Treviglio del giocatore coach Michele Correa si avvarrà senza ombra di dubbio di una pedina in grado di dire la sua in fase offensiva oltre che a destreggiarsi in difesa nell’accaparrare rimbalzi.