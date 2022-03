Mascio, ko a Trapani (70-78): occorre riprendere quota

Mascio, così non va! Non si può tornare da Trapani sconfitta senza plausibili giustificazioni (78-70 il verdetto). Anche in Sicilia il team trevigliese non ha saputo opporre agli avversari di turno la certificabile superiorità del proprio organico. Un certo equilibrio c’è stato solo fino all’intervallo lungo come dimostrano i parziali: 14-17 al decimo minuto e 34-38 al ventesimo. Ma al rientro dagli spogliatoi ecco Trapani salire letteralmente in cattedra approfittando dell’improvviso nonchè imprevedibile letargo del quintetto orobico. 60-62 alla sirena della terza frazione, dopodiché i padroni di casa hanno gestito al meglio il vantaggio accaparrandosi la posta in palio. A livello individuale tanto di cappello al giovane ma da tempo titolarissimo Miaschi (22 punti con un 50 per cento nei tiri pesanti) e a sprazzi Sollazzo: uniche pedine della Mascio in doppia cifra. A coach Michele Carrea l’urgente compito di trovare la quadra giusta per non compromettere quanto meno la quarta posizione della classifica in regular season. Si è ancora in attesa di un rinforzo diventato ormai necessario per potenziare una rosa in termini concreti. Per fortuna che il calendario sembra alleato al club del presidente Stefano Mascio, considerando che il prossimo impegno è programmato per domenica 20 marzo a Orzinuovi contro la formazione bresciana desolatamente ultima con all’attivo la miseria di un paio di punti.