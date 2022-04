Mascio, niente da fare con Cantù: d’ora in poi la fase «a orologio»

I trevigliesi hanno pagato caro il letargo nel quarto che ha preceduto l’intervallo lungo concluso 48-28 per i locali. Un passivo troppo gravoso per annullarlo nei rimanenti minuti della partita. Se non altro la Mascio non è uscita dal parquet umiliata, essendo riuscita a contenere il passivo a 8 lunghezze (78-70 il risultato). Quella che ha giostrato dal 21’ al 40’ è stata una Mascio di tutt’altra musica, ma ormai tutto era compromesso. Il risveglio è coinciso in particolare con l’atteggiamento di Corbett che si è, evidentemente, ricordato delle qualità di tiratore scelto per le quali è stato recentemente ingaggiato. Dodici i punti messi a segno dallo statunitense: meglio di lui nelle vesti di cecchini Rodriguez (16), Sacchetti (11 più 8 rimbalzi) e il sorprendente D’Almeida (14). In ombra Langston uscito, tra l’altro, per 5 falli. Sicuramente si è avvertita l’assenza dell’infortunato capitan Reati. Il quintetto allenato da Michele Carrea termina pertanto la regular season al quarto posto tenendo fede, tutto sommato, alle ambizioni della dirigenza. Adesso via alla fase denominata «a orologio». Quattro i prossimi impegni: 17, 20 e 24 aprile e 1° maggio. Ogni formazione affronterà le due dell’altro girone che la precedono (fuori casa) e che la seguono (tra le mura amiche). Buona fortuna!