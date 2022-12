Mascio, pesante stop ad Agrigento: interrotto il poker di vittorie

Sovrastata dalla formazione locale è incappata nella serata no dove praticamente niente ha funzionato. Sufficiente certificare, per rendersi subito conto, che l’unico trevigliese a mettersi in mostra è risultato lo statunitense Clark (18 i punti totalizzati) rientrato dopo i precedenti acciacchi. In doppia cifra pure Lombardi (10).

La Mascio è riuscita a limitare il passivo soltanto nell’ultimo quarto di gioco con Agrigento oramai sazio per l’irraggiungibile margine sin lì incamerato. Attacco, dunque, spuntato come si evince dalla miseria dei 54 punti realizzati.

Una bella rivincita per l’ex coach Devis Cagnardi sollevato dall’incarico dalla dirigenza trevigliese un paio di stagioni sportive fa, a breve distanza dall’inizio dei playoff. Agrigento ha presentato Marfo in grande spolvero, autore di 20 punti in aggiunta a una decina di rimbalzi. Per la formazione di coach Alessandro Finelli una sfida da dimenticare in fretta.