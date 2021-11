Mascio, poker di vittorie consecutive: blitz a Biella col risultato di 78-69 Quarto successo consecutivo di Treviglio (78-69) sul parquet della «cenerentola» Biella (ancora a quota zero in classifica).

Vittoria acquisita nell’ultima frazione di gioco dopo che nelle precedenti fasi il film della gara aveva parlato di equilibrio. Da qui i parziali per rendersi conto: 23-22; 46-45 e 59-55. Nei dieci minuti finali la Mascio è salita autorevolmente in cattedra mandando al team locale inconfutabili messaggi di superiorità tecnica.

Pure sotto l’aspetto agonistico la formazione di capitan Reati non è venuta meno. Oltre al maggior numero di canestri totalizzati, Treviglio ha primeggiato a rimbalzo segnandone sul referto 44 contro 34.

A livello individuale fanno spicco i 14 punti dello statunitense Langston in aggiunta agli altrettanti rimbalzi attanagliati tra le mani. Una dozzina di punti anche per Sacchetti, Potts e l’ormai più sorprendenti baby Miaschi.

Non ci stancheremo mai di sostenere che la formazione gestita dalla scorsa estate da coach Michele Carrea può ambire a traguardi sopraffini già dalla corrente stagione sportiva. Appuntamento a domenica 21 novembre quando al PalaFacchetti si dovrà affrontare la Bakery Piacenza, compagini di medio spessore tecnica. In vista la quinta vittoria di fila?

