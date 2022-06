Mascio, presentato dal direttore sportivo Insogna il nuovo organigramma societario

Senza perder tempo, come anticipato, la Mascio ha annunciato in conferenza stampa l’organigramma per la stagione agonistica 20022-2023. A renderlo noto Euclide Insogna che, dopo aver ricoperto per oltre 30 anni il ruolo di general manager del club trevigliese, è il nuovo direttore sportivo al posto di Massimo Gritti, uscito dalla stessa società con alle spalle quasi quattro lustri ininterrotti. Confermato alla direzione operativa Guido Pozzi, figlio del sempre presente dirigente Emilio, mentre Franco Minuzzo da team manager è stato promosso club manager. Quanto allo staff tecnico, oltre alla risaputa conferma di coach Michele Carrea svolgeranno le funzioni di primo assistente Lorenzo Pansa e di secondo Lorenzo Broni. Preparatore atletico sarà Davide Bocci, 27 anni, torinese, laureato in scienze motorie. L’incarico di responsabile commerciale è stato affidato a Mara Invernizzi, già campione d’Italia con la Comense e vice presidente della federbasket.