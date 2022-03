Mascio, rescisso il contratto con Venuto: a sostituirlo arriva l’ala-guardia Uglietti?

La Mascio ha rescisso il contratto con Marco Venuto, il regista-guardia ingaggiato la scorsa estate. Presentato ai madia in grande stile, il suo rendimento nei successivi cinque mesi di campionato è però risultato alterno. Meglio ancora: non si ricordano prestazioni di grido. Da qui, riteniamo, l’interruzione del rapporto con il giocatore anche se giunto in maniera del tutto inattesa. Ecco dunque riaprirsi le porte per la sostituzione con il ritorno sul mercato. La scorsa settimana avevamo anticipato il forte interessamento della dirigenza per Lorenzo Uglietti, guardia-ala del Napoli, formazione militante nella massima divisione nazionale. I contatti con Uglietti ci risulta siano continuati al punto che il suo arrivo a Treviglio potrebbe essere questione di ore. Di certo c’è che coach Michele Carrea non rimarrà orfano nell’organico confezionato nel precedente mercato. Ad esigerlo sono le conclamate ambizioni della società rafforzate, dal punto di vista finanziario, dall’ingresso dello sponsor Stefano Mascio nominato subito presidente al posto di Gian Franco Testa. Attualmente la squadra è collocata al quarto posto solitario della classifica: posizione senz’altro di rilievo, ma a quanto pare le qualità del roster potrebbe aspirare di più.