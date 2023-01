Mascio, sconfitta a Torino 89-81. BB14, flop in casa contro Padova 75-84

Torino fa sua la sfida con la Mascio anche nel girone di ritorno di regular season in serie A2. Verdetto di fine partita: 89-81. Una contesa ad alto livello tra i secondi trevigliesi e i piemontesi che si portano a meno uno in classifica generale. Partita sostanzialmente equilibrata nonostante i padroni di casa abbiano condotto, pressoché, nel punteggio nel corso della gara. Tranne che nel quarto iniziale, terminato 22-20 per la Mascio, gli altri tre hanno visto Torino condurre nel punteggio con questi parziali: 45-39; 71-58; con finale, ribadiamo, 89-81. Quattro i giocatori di coach Finelli in doppia cifra: Clark 17; Giuri 14; Bruttini 13; Marcius 12. Ha esordito il recente acquisto Vitali che in 19 minuti sul parquet ha collezionato 4 punti e altrettanti rimbalzi.

Niente da fare per la BB14 superata tra le mura amiche dal Padova per 75-84. Sempre a dover rincorrere con certificabile affanno il team cittadino dall’inizio al termine. I parziali: 16-23; 30-42 e 52-61. Anche con l’ultimo innesto, Masciarelli (8 punti in 22 minuti) la BB14 si è dimostrata inferiore ad avversari non trascendentali. Ci vuol altro per centrare la salvaguardia della serie cadetta. Assenti cecchino Sodero, Isotta e i nuovi Caridi e Roveda (in panchina ma mai entrati in campo), si sono messi in luce Genovese (18) e capitan Simoncelli (15). Meritevole di citazione anche il lungo Manenti che ha iscritto a referto 21 punti e 11 rimbalzi.