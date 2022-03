Mascio sconfitta da Casale Monferrato. Withu, importante blitz in quel di Desio

Nuova discontinuità nei risultati da parte dei trevigliesi dopo l’agevole blitz di Piacenza. Film della gara che ha visto fuggire il quintetto piemontese nella seconda frazione (27-36) dopo il 9-11 al termine della frazione iniziale. Al rientro dal’intervallo lungo, comunque, i locali hanno dato vita ad una promettente reazione tanto da recuperare il passivo (37-39). Ma non è bastato e il Casale ha vinto allo scoccare del quarantesimo minuto, vittoria di un paio di lunghezze.



Soltanto Rodriguez, nelle fila Mascio, è in doppia cifra nelle conclusioni (19), seguito in fase di marcatura da Sollazzo e Langston a quota nove ciascuno. Spuntati, dunque, i cecchini mentre il reparto difensivo si è comportato in modo sufficiente. Di ora in ora è atteso il rinforzo con Uglietti, in forza al Napoli di serie A1 in pool position tra i candidati. Si tratterebbe proprio dell’autentico colpaccio di mercato.