Mascio, seconda vittoria in Supercoppa: Cremona superata in trasferta (77-73)

Dopo aver superato nel finale di partita Piacenza, mercoledì scorso al PalaFacchetti, il team trevigliese ha messo alle corde in trasferta la Juvi Cremona per 77-73. Si è trattato di una sfida particolarmente equilibrata con le contendenti che hanno evidenziato determinazione e spirito pugnandi da vendere. All’intervallo lungo è stata la squadra di casa ad incamerare un paio di lunghezze (43-41): un vantaggio cioè minimo.

Pure alla ripresa del gioco Cremona e Treviglio si sono fronteggiate alla pari: merito della Mascio è di non aver perso la minima concentrazione specie nelle fasi finali. Importante blitz a parte conseguito sul parquet cremonese, la Mascio deve tuttavia perfezionare l’amalgama di un roster uscito rivoluzionato dal mercato estivo. Data per scontata la componente qualitativa delle nuove pedine a disposizione di coach Michele Carrea, gli stessi giocatori dovranno acquisire il necessario automatismo nell’esecuzione degli schemi tattici in tempi ragionevolmente brevi. Ricordiamo sino alla noia che le ambizioni della dirigenza parlano senza mezzi termini di puntare alla promozione nella massima serie nazionale.