Mascio, sfida big contro Cantù. BB14, ritorno al successo con Lumezzane?

C’è gran voglia di riabbracciare la vittoria da parte della BB14 dopo il primo flop stagionale della scorsa settimana in trasferta contro il Brianza. E il calendario offre l’opportunità visto sabato 22 ottobre arriva a Bergamo (palestra Italcementi di via Statuto, ore 20,30) Lumezzane avversario di modesta caratura tecnica. Ma per blindare il terzo successo, alla quarta giornata della regular season della serie B, il team cittadino dovrà certificare una condotta di gara difensiva e d’attacco al meglio delle possibilità. Inoltre coach Ghirelli dovrà far tesoro delle evidenti storture emerse nel match con Brianza, compresa una maggior lettura nei “cambi” da spedire sul campo. Si conta anche sul sostegno dei tifosi dagli spalti auspicando di superare le 300 presenze contate contro Capo d’Orlando.