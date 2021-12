Mascio spettacolare: blitz a Torino, determinante il rientro di Langston Basket, nella trasferta di domenica 19 dicembre i trevigliesi hanno riscattato il flop di Pistoia: 79-98 il punteggio finale.

Con l’annunciato importante rientro dello statunitense Langston la Mascio espugna il difficile palasport di Torino. Il lungo americano oltre a totalizzare qualcosa come 18 punti si è accaparrato 8 preziosi rimbalzi. I trevigliesi, dunque, hanno subito riscattato il flop di Pistoia rientrando in classifica in una collocazione stimolante. Il film della gara li ha visti controllare la reattività degli avversari in quasi ogni frangente. Soltanto tra il secondo e il terzo quarto i padroni di casa sembravano aver riaperto la sfida dopo essersi trovati sotto di otto lunghezze (16-24) al termine dei dieci minuti iniziali. Trascorso, però, lo specifico lasso di tempo capitan Reati e compagni hanno ripreso autorevolmente in mano le redini del match costringendo Torino alla definitiva resa.

Parziali: 16-24, 35-38, 61-65 con finale addirittura 98 a 79. Oltre al citato Langston, a livello individuale meritevoli di citazione Potts (20) e Sacchetti (16) con tanto del padre Meo, coach della nazionale azzurra in tribuna. In doppia cifra pure Reati (13), Rodriguez (12) e Miaschi (10). In altre parole i titolarissimi si sono espressi in maniera smagliante. Da apprezzare il tipo di difesa predisposta e la netta superiorità nei tiri dalla grande distanza (15 totalizzati su 34 tentativi contro i 5 su 24 dei locali. Più o meno sul medesimo piano il numero dei rimbalzi: 38 a 36 sempre a favore della Mascio. Da adesso e fino all’1 gennaio sosta per le festività natalizie con ripresa in programma il giorno successivo: il team di Michele Carrea ospiterà al PalaFacchetti nientemeno che la capolista Cantù.

