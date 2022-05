Mascio fuori dai playoff: umiliata nella bella dal Chiusi

Mascio non solo eliminata nella prima serie dei playoff, ma pure umiliata. Ha, così, trionfato Chiusi nella bella disputata sul parquet toscano spedendo a Treviglio il team della Bassa con l’eloquente punteggio di 88-64. Nessuno alla vigilia avrebbe potuto pronosticare un risultato del genere, anche perché le precedenti quattro partite (due le vittorie ciascuno) erano corse via all’insegna di un certificato equilibrio. Ovvio che per la Mascio si è trattato della classica giornata nera alquanto difficile da analizzare in modo attendibile. Per il momento limitiamoci ai fatti: Mascio irriconoscibile per l’intera durata del match. Prendiamo in prestito i parziali pronti a commentarsi da sé: 28-12 (10’), 53-25 all’intervallo lungo), 73-40 (30’), con finale di 88-64. Il quintetto di coach Michele Carrea è stato stracciato dagli antagonisti sia nei tiri pesanti sia nella cattura dei rimbalzi.

Chi salvare a livello individuale in casa Mascio? Sì e no lo statunitense Langston per la decina di rimbalzi accaparrati e Rodriguez, miglior cecchino dei suoi con 18 punti, seguito da Reati (13). Le prolungate assenze dell’ex nazionale Sacchetti e di Lupusor non vanno prese per attenuanti, considerando gli ingaggi in extremis di Lombardi e di Cipolla. Nelle file del Chiusi da esaltare innanzitutto la prestazione del collettivo che ha sopperito alla grande alle non eccezionali qualità tecniche con un animus pugnandi straordinario. Giocare davanti al pubblico amico ha galvanizzato in ogni frangente le pedine utilizzate. Per Treviglio, da ribadire, una uscita dallo stimolante pianeta-playoff decisamente anticipata!