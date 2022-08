Mascio, venerdì 19 suonerà la campanella. Ritiro in Val Chiavenna per una settimana

L’ambiziosa Mascio comincerà la stagione 2022-2023 venerdì 19 agosto. Appuntamento alle ore 11 al PalaFacchetti con i giocatori che ultimate le rituali visite mediche si presenteranno ai tifosi saranno a disposizione dei media delle varie testate giornalistiche e televisive. Dopodiché il lunedì successivo partenza per il ritiro in Val Chiavenna dove per una settimana la squadra darà il via alla vera e propria preparazione al campionato di serie A2 ai nastri di partenza domenica 2 ottobre. Al ritorno a Treviglio, la squadra disputerà una serie di amichevoli dando la precedenza alla sfida con la pari categoria Torino in programma tra le mura amiche il 27 agosto (alle ore 17,30). Seguirà l’uno settembre la gara con i cugini della Bergamo Basket (serie B), stesso orario ancora in casa.