Mascio, vincere a Chiusi altrimenti... Wuithu, serve riscattare subito Legnano

Le contendenti hanno sin qui vinto due volte disputando quattro partite in cui l’equilibrio sul parquet l’ha fatto da protagonista. Sulla carta è Mascio il team più tecnicamente qualitativo contro avversari mai domi, in possesso di un animus pugnandi all’eccesso. Fattore campo a favore di Chiusi, ma è noto che partite particolari come questa rappresenta un vantaggio che lascia il tempo che trova. Difficilmente coach Michele Carrea riavrà l’acciaccato ex nazionale Sacchetti, indisponibile al cento per cento invece il lungodegente Lupusor. Al completo il quintettto toscano.