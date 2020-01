Masiello lascia dopo una vita all’Atalanta

Ha accettato l’offerta del Genoa È quasi ufficiale: a titolo definitivo Masiello lascia l’Atalanta e va al Genoa con un contratto fino al giugno 2022.

Era una voce che si è fatta concreta. È quasi ufficiale: Andrea Masiello sta per lasciare l’Atalanta, chiudendo per certi versi un’era. Il viareggino torna al Genoa, dopo otto anni e mezzo a Bergamo, in cui ha vestito 187 volte la maglia nerazzurra, 157 delle quali in A: al suo arrivo aveva venticinque anni, oggi ne ha quasi trentaquattro.

La notizia è quasi ufficiale e il passaggio è a titolo definitivo con un contratto fino a giugno del 2022. Una bandiera dell’Atalanta, una vita nell’Atalanta, Masiello lascerà Bergamo con tanti ricordi e tante emozioni vissute dentro e fuori dal campo.

