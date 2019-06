Mercato, Atalanta a un passo da Muriel

Pasalic rinnova il prestito per un anno Nonostante l’infortunio, sembrerebbe a un passo la firma che porterebbe il colombiano la prossima stagione alla squadra nerazzurra.

Sarebbe questione di ore il raggiungimento dell’accordo tra l'Atalanta e il Siviglia per il trasferimento di Muriel a Bergamo la prossima stagione, nonostante l’infortunio dunque i dirigenti atalantini avrebbero deciso di puntare sull’attaccante colombiano.

26 MAGGIO 2019 SERIE A Atalanta-Sassuolo Nella foto: Pasalic (Atalanta B.C.)

È stato firmato in queste ore anche il rinnovo per Mario Pasalic, il centrocampista del Chelsea rimarrà a Bergamo senza che la società orobica eserciti per ora il diritto di riscatto che era fissato a 15 milioni di euro.

