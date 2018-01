Mercato Atalanta, i big restano

Ma Kurtic va alla Spal Non c’è aria di scossoni nel mercato invernale da parte dell’Atalanta all’insegna del motto «squadra che vince non si tocca».

Il solo Kurtic, del resto, è con la valigia già pronta (destinazione Spal che ha l’ha soffiato al Chievo su segnalazione di mister Maran) una partenza riteniamo indolore visto il suo modesto utilizzo nelle ultime gare. Dirigenza, dunque, in piena sintonia con Gian Piero Gasperini anche sulle scelte alla riapertura delle liste di trasferimento. Decisione che la dice lunga sugli obiettivi della squadra da qui al termine della stagione. Serve garantire il prosieguo di un percorso che iniziato in autunno viene definito all’unanimità strepitoso. Sì perché essere piazzati al sesto posto in campionato a metà del suo cammino e contemporaneamente battersi ancora in Europa League e Coppa Italia è da club che di provinciale ha custodito solo il nome e i sani principi.

Risultati che hanno sgombrato il campo a chi pensava che l’Atalanta fosse un «fenomeno» passeggero e prestazioni spesso spumeggianti, figlie di giocate ariose, di un agonismo «sfrenato» e di una forma fisica invidiabile e sempre a livelli molto alti. Tornando al mercato di gennaio, l’obiettivoè il solito: cercare di salvaguardare l’attuale rosa nei punti cardine, respingendo i fisiologici «assalti», per trovare una continuità di traguardi e mettere le basi per un progetto duraturo. Cristante e Freuler ricercati da più parti, potrebbero andare ma solo in estate. Spinazzola nonostante il pressing della Juve dovrebbe rimanere a Bergamo.

