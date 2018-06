Mercato, colpo polacco per l’Atalanta

Dal Wisla Plock arriva il 22enne Reca Colpo di mercato polacco per l’Atalanta: dal Wisla Plock arriva l’esterno 22enne Arkadiusz Reca. La società nerazzurra ha battuto la concorrenza della Spal.

L’ufficialità da parte del club atalantino ancora non c’è, ma il presidente della squadra polacca conferma la cessione proprio ai nerazzurri. «Abbiamo raggiunto un accordo con l’Atalanta - afferma il presidente di Wisła Płock Jacek Kruszewski - Per quanto riguarda l’importo non rivelerò della somma esatta, ma ammetto che è superiore a tutti i trasferimenti che abbiamo finora effettuato nella storia del nostro club. Per noi è un record assoluto». Reca quest’anno ha collezionato 33 presenze nel campionato polacco con 3 reti e 6 assist. Anche il sito internet della società polacca conferma: «Wisła Płock ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per quanto riguarda il trasferimento definitivo di Arkadiusz Reca. Il nostro difensore sinistro di 22 anni questo venerdì, 8 giugno 2018, andrà in Italia per i test medici e se li supererà parteciperà all’Euopa League. Se il trasferimento di Reca avrà luogo, sarà il più alto nella storia del Wisla Plock».

