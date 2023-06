Mercato: voci sul difensore Beukema. Pessina e Malinovskyi salutano

ATALANTA. Le prime voci di mercato: fra i giocatori accostati all’Atalanta anche il difensore Beukema dell’Az Alkmaar. Già definite due operazioni: in uscita Sportiello (al Milan), in entrata Adopo (Torino).

L’apertura ufficiale del mercato è ancora lontana (come da tradizione via il 1° luglio), ma iniziano già a circolare i primi nomi. In casa atalantina già definite due operazioni, entrambe a parametro zero: il portiere Marco Sportiello va al Milan dopo sette stagioni e mezzo nella prima squadra nerazzurra, il centrocampista francese Michel Adopo, in scadenza con il Torino, arriverà a Bergamo.

Per il resto, in attesa che le trattative entrino nel vivo, tante voci che hanno accostato all’Atalanta i difensori Isak Hien del Verona, Sam Beukema dell’Az Alkmaar e Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Per l’attacco, è spuntato il nome di Fabio Silva, ventenne portoghese che ha giocato nel Psv Eindhoven ma di proprietà del Wolverhampton. Sembra invece inavvicinabile Armand Laurienté del Sassuolo che costa oltre 30 milioni.