Mercoledì speciale su «L’Eco»

Atalanta, 16 pagine di «prepartita» Champions League, dalle conferenze stampa alle analisi: tutto per avvicinarsi al meglio al grande match Shakhtar-Atalanta.

Sedici pagine su Shakhtar-Atalanta, la partita che in 90 minuti decreterà (insieme all’esito di Dinamo Zagabria-Manchester City) il destino dell’Atalanta in Europa. S’intitola «Tutto in una notte» lo speciale che «L’Eco di Bergamo» sta preparando per il giornale di mercoledì 11 dicembre, per la partita «dentro o fuori».

Sono tre gli inviati partiti nella giornata di martedì 10 dicembre per Kharkiv: Pietro Serina, Dino Nikpalj e Marco Sanfilippo. Racconteranno la vigilia, le conferenze stampa, questa sorta di «campo neutro» che ospiterà una partita che vale tantissimo. Ma insieme a tutto questo, anche la storia di Gomez a Kharkiv (giocava nel Metalist prima di arrivare a Bergamo), la match analysis della partita d’andata, i conti di quanti tifosi si sono spostati per le partite di Champions, un reportage da Donetsk, terra che per via della guerra ha di fatto «espulso» lo Shakhtar. Ci vediamo mercoledì in edicola.

