Michela Moioli domani in ospedale

La regina delle nevi operata al ginocchio La campionessa olimpionica di snowboard Michela Moioli domani in ospedale per un intervento al ginocchio.

Michela Moioli si ferma per qualche settimana. La campionessa olimpica di snowboardcross e detentrice della Coppa del mondo di specialità verrà operata domani, giovedì 4 ottobre, alla Clinica La Madonnina di Milano dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI per un una cisti parameniscale al ginocchio sinistro. Un intervento programmato per consentire alla 23enne bergamasca il pieno recupero fisico ed agonistico in vista dell’esordio in Coppa del Mondo, fissato a Montafon (Austria) dal 12 al 14 dicembre.

