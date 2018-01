Michela Moioli, regina dello snowboard

Guarda il video di «Via Novelli social club» Michela Moioli, campionessa di snowboard, è ospite della trasmissione di Bergamo Tv «Via Novelli Social Club» con i ragazzi del Liceo Sant’Alessandro di Bergamo.

Ha vinto la coppa del mondo di Snowboardcross ma Michela Moioli conserva il sorriso e la semplicità di una giovane ragazza appassionata di sport. Intervistata da Giorgio Bardaglio, durante la trasmissione «Via Novelli Social Club», Michela racconta dei suoi esordi, dell’infortunio alla finale delle Olimpiadi (che le ha permesso poi di tornare in pista più forte di prima) e del rapporto con la sua famiglia. Tra allenamenti, diete e amici in giro per il mondo emerge la vita normale di una ragazza e di una campionessa che rappresenterà l’Italia alle prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud.

In questa intervista:

2:50 La social card di Michela Moioli

4:20 Gli esordi di Michela sullo snowboard

6:32 La giornata tipo di una giovane campionessa

12:02 L’infortunio alle olimpiadi e il ritorno in pista

15:05 Qual è il piatto preferito di Michela? Scopritelo qui

15:46 Luca del Sant’Alessandro dà lezioni di bergamasco a Michela

19:57 Che gioco! Michela Moioli prova un waveboard per la prima volta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA