Michela Moioli solo quarta in Georgia

Coppa del Mondo, Samkova torna in testa La bergamasca non va oltre il quarto posto nella gara in cui, invece, a triofare è la sua diretta rivale per il titolo, la ceca Eva Samkova.

Michela Moioli si deve accontentare del quarto posto in gara 1 a Bakuriani, in Georgia, e quindi subisce la rimonta nella classifica di Coppa della ceca Eva Samkova, a questo punto la rivale più accreditata per la conquista del globo, che è andata a vincere la gara odierna, precedendo la francese Julia Pereira De Sousa Mabileau e l’americana Lindsey Jacobellis.

La classifica di Coppa vede tornare in vetta la Samkova con 305 punti, solo 5 in più rispetto alla bergamasca dell’Esercito, a due gare dal termine della stagione. Già venerdì l’occasione del riscatto per la Moioli, in gara 2, prima di andare a disputare la finale a Veysonnaz il prossimo 20 marzo. Sofia Belingheri si è classificata al 12° posto, mentre 14.a è Raffaella Brutto.

Podio invece per Lorenzo Sommariva, che aggancia il terzo posto nella gara maschile, alle spalle del canadese Eliot Grondin e davanti all’austriaco Lukas Pachner. Quinto è Omar Visintin, 12° Tommaso Leoni, 23° Filippo Ferrari, 34° Michele Godino. Nella classifica di specialità guida l’austriaco Alessandro Haemmerle con 270 punti, solo 8 in più rispetto a Grondin, mentre terzo è l’olandese Glenn de Blois con 187 punti, incalzato da Sommariva, quarto a 176 lunghezze.

