Michele Ambrosini dalla Virtus Ciserano Bergamo al Genoa

La Virtus Ciserano Bergamo comunica di aver ceduto l’attaccante classe 2003 Michele Ambrosini alla società di Serie A del Genoa Cricket and Football Club. Un percorso breve ma intenso quello del giovane attaccante, originario di Romano, con la società rossoblù: arrivato nell’agosto del 2019 agli Allievi della Virtus Ciserano Bergamo, ha esordito in Prima squadra nel settembre 2020 nel match contro il Seregno. La prima rete in campionato è stata realizzata nel campionato 2021-2022 contro la Vis Nova Giussano: in questa stagione in corso, è andato a segno con una bellissima rete anche nel derby con il Villa Valle, collezionando 15 presenze nel girone B di Serie D e 4 in Coppa Italia con una rete all’attivo.

«Da parte della società esprimo la soddisfazione per un grande traguardo raggiunto da uno dei nostri ragazzi - spiega il Presidente della Virtus Ciserano Bergamo Ezio Morosini - . È il sintomo che il cammino portato avanti negli anni per far crescere e valorizzare i nostri giovani sta continuando a dare i suoi frutti, a partire dal lavoro del responsabile del settore giovanile Maurizio Casali e di tutto lo scouting. È il risultato di un’ottica societaria mirata e del lavoro sul campo di mister Del Prato e del suo staff. A Michele un grande in bocca al lupo da parte di tutto il gruppo dirigenziale rossoblù per la sua nuova avventura».

