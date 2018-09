Millegradini, ecco tutte le info e i prezzi

Scopri le magliette della manifestazione Anche quest’anno ritorna la Millegradini, appuntamento ormai fisso del settembre cittadino che nel corso di una giornata dedicata ad una passeggiata salutare e istruttiva permette ai partecipanti di conoscere la Città dei Mille attraversando moltissimi dei luoghi storico-culturali che la caratterizzano utilizzando come fil rouge le tante scalette che, rapide e spesso dimenticate via di comunicazione, offrono affacci mozzafiato che spaziano dalla «Bassa» alle Orobie.

Domenica 16 settembre si rinnova la tradizione: tra scalette e siti storico-culturali agonisti sfegatati e tranquilli turisti in un appassionante scambio di esperienze vivranno fianco a fianco le bellezze di una città accessibile a tutti .

Inserita nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - Atb e Teb offrono ai partecipanti l’utilizzo dei propri mezzi per sensibilizzarne l’uso - gode della collaborazione e del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, patrocinio concesso anche dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Bergamo.

La maglia per la Bergamo City Trail Millegradini

I percorsi - tutti con partenza dalla sede de L’Eco di Bergamo - che la Millegradini propone sono quattro:

Zerogradini, il percorso sociale assistito con mezzi di trasporto che offre la possibilità anche a chi non può salire o scendere gradini di visitare comunque alcuni dei luoghi più significativi «toccati» dalla Millegradini;



Turistico

Amatoriale

percorso cronometrato di 16 km

Ma non solo: c’è anche la «Bergamo City Trail Millegradini», la gara regionale Fidal a coppie organizzata in ambito Millegradini dai Runners Bergamo che gestiscono anche la prova Csi.

È proprio questo il bello della Millegradini: lo scambio di esperienze tra chi la vive con un approccio soft (turistico/amatoriale) e chi invece la corre con il «cronometro tra i denti».

I primi potranno così «toccare con mano» l’entusiasmo e l’adrenalina tipici di una gara agonistica di alto livello, mentre chi invece è agonista fino al midollo potrà ritagliarsi uno spazio per viverne l’aspetto storico-culturale magari, una volta concluso lo sforzo della competizione, raggiungendo la famiglia per tuffarsi insieme e senza correre, nelle meraviglie offerte dalla nostra bellissima città. Millegradini, è anche social. Può infatti essere seguita sulla pagina Facebook dedicata e sul sito www.millegradini.it dove ottenere tutte le info su percorsi, orari.

COME ISCRIVERSI

È possibile iscriversi al percorso turistico / amatoriale accedendo a millegradini.ecodibergamo.it oppure da giovedì 6 settembre sino alle 17 di sabato 15 settembre presso lo Sportello Abbonamenti de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni XXIII, 124 a Bergamo (lun/ven: 8.30 - 12.30, 14.30 - 18; sabato 8.30 - 12).

Il costo dell’iscrizione è di 6 euro e ci si può iscrivere anche la mattina stessa fino al momento della partenza prevista per le ore 9.

Per l’iscrizione ai percorsi agonistici è necessario accedere al sito www.bct-millegradini.it oppure bisogna presentarsi al Lazzaretto, cella 48, a Bergamo il martedì e il giovedì dalle 19.15 alle 20.30 e il mercoledì dalle 11 alle 12.30.

Per l’iscrizione alla Bergamo City Trail Millegradini , gara regionale Fidal a coppie, le quote sono di 40 euro fino al 6 settembre e di 46 fino al 15 settembre. Per l’iscrizione alla corsa individuale cronometrata Csi le quote sono le seguenti:

tesserati Csi - Atletica leggera: 18 euro fino al 7 settembre, 20 euro fino al 15 settembre;

tesserati Fidal:20 euro fino al 7 settembre, 23 euro fino al 15 settembre;

non tesserati: 25 euro fino al 7 settembre.

