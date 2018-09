Millegradini, manca poco

Ecco dove puoi iscriverti Da venerdì 7 settembre al via le iscrizioni e il relativo ritiro della maglietta della Millegradini. Ecco dove.

Domenica 16 settembre si rinnova la tradizione: tra scalette e siti storico-culturali agonisti sfegatati e tranquilli turisti in un appassionante scambio di esperienze vivranno fianco a fianco le bellezze di una città accessibile a tutti .

Anche quest’anno ritorna la Millegradini, appuntamento ormai fisso del settembre cittadino che nel corso di una giornata dedicata ad una passeggiata salutare e istruttiva permette ai partecipanti di conoscere la Città dei Mille attraversando moltissimi dei luoghi storico-culturali che la caratterizzano utilizzando come fil rouge le tante scalette che, rapide e spesso dimenticate via di comunicazione, offrono affacci mozzafiato che spaziano dalla «Bassa» alle Orobie.

I percorsi - tutti con partenza dalla sede de L’Eco di Bergamo - che la Millegradini propone sono quattro:

Zerogradini, il percorso sociale assistito con mezzi di trasporto che offre la possibilità anche a chi non può salire o scendere gradini di visitare comunque alcuni dei luoghi più significativi «toccati» dalla Millegradini;

Turistico, la camminata culturale adatta a tutti di 11 km tagliata a misura di chi intenda soffermarsi maggiorante ad ammirare i luoghi artistici e culturali offerti dalla Città;

Amatoriale, il percorso sportivo e culturale di 14,5 km adatto a chi è abituato a partecipare alle camminate sportive non competitive;

Per gli amanti dell’adrenalina c’è poi il percorso cronometrato di 16 km valido per l’Agonistica Csi, corsa individuale. Ma non solo: c’è anche la «Bergamo City Trail Millegradini», la gara regionale Fidal a coppie organizzata in ambito Millegradini dai Runners Bergamo che gestiscono anche la prova Csi. È proprio questo il bello della Millegradini: lo scambio di esperienze tra chi la vive con un approccio soft (turistico/amatoriale) e chi invece la corre con il «cronometro tra i denti».

Ecco dove i scriversi alla Zerogradini, al percorso turistico e amatoriale

§ SPORTELLO ABBONAMENTI de L’ECO DI BERGAMO, viale Papa Giovanni XXIII, 124 - 24121 BERGAMO (lun/Ven: 08.30 - 12.30 , 14.30 - 18.00 - Sabato 08.30 - 12.00 – in allegato il modulo che chiediamo di compilare per comunicazione del gruppo Sesaab.

§ MACELLERIA FRACASSETTI Via Gombito, 13 /c - Bergamo Alta tel. 035 244056 (Lunedì: 8.30 - 13,00 -Mart/Sab: 8.30 - 13.00 , 16.00 - 19.00) - Domenica chiuso.

§ LATTERIA E CAFFETTERIA di ZIA MANU di CARENINI Emanuela, via Colleoni, 38 - Bergamo Alta tel. 035 249411 (Mar/Dom: 7.00 - 13.00 , 15.30 - 19.30) - Lunedì chiuso.

§ COOPERATIVA LIBRARIA “IL QUARTIERE” via Gombito, 22 /a - Bergamo Alta tel. 035 232993 (Lunedì: 15.00 - 19.00 - Mar/Sab: 9.00 - 12.30 , 15.00 - 19.00 - Domenica: 10.00 - 13.00 , 15.00 - 19.00)

§ CAFFÈ DELLA FUNICOLARE via Porta Dipinta, 1 - Bergamo Alta tel. 035 210091 (Tutti i giorni 09.00 - 12.00) - Martedì chiuso.

§ GATE 1 TRAINING LAB via Amellina,17 - Trescore Balneario (Bg.) - zona brace viva, Golosie - Tel. 3383342039 (Lun/Ven 08.30 - 20.30 continuato) - Sabato dalle 09.00 alle 16.00 - Domenica chiuso.

§ CHOCOLAT piazzetta Manzù - via Sant’Alessandro, 13 – Bergamo tel. 035 210336 (Mar/Sab: 09.00 - 12.30 , 15.00 - 19.30) - Domenica e Lunedì chiuso

§ RUNNING TIME via Lallio, 35 - Dalmine tel. 035 563111 (Lunedì 15.30 - 19.30 Mar/Sab: 09.30 - 12.30 , 15.30 - 19.30) - Domenica chiuso.

§ PR9 Srl, via Nino Bixio, 17 Grassobbio (Bg) tel. 035 45.22.314 (Dalle 8.30 alle 12.30)

§ CARTOLIBRERIA EDICOLA SALVI SILVESTRO via Roma, 53 – Brembilla (BG) – (Lun /Sab: 06.30 -13.00 , 15.30-19.30 - Domenica 7.00 - 12.30)

§ MdM OCCHIALI PREZZI PAZZI - via del Commercio, 110 Urgnano (BG) tel. 035 894399 – Rondò Strada Francesca ( Lunedì 15.00 - 19.30. Mar/Sab: 09.00 -12.30 , 15.00 - 19.30) - Chiuso Domenica.

Le iscrizioni on line continuano sul sito millegradini.ecodibergamo.it fino alle ore 23 di venerdì 14 settembre, le magliette prenotate on line potranno essere ritirate sabato 15 settembre dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede de L’Eco di Bergamo e la mattina stessa dell’evento prima della partenza prevista per le ore 9. Il prezzo online è di 6,50 euro (6 euro maglietta + 0,50 commissioni bancarie). Alla partenza verranno distribuite le brochure con i percorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA