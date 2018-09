«Millegradini», boom di adesioni Domenica ancora possibilità di iscriversi

«Millegradini», boom di adesioni

Dopo una lunga attesa sancita da un vero e proprio boom di adesioni, prenderà il via domenica 16 settembre dalla sede de L'Eco di Bergamo, l'ottava edizione della Millegradini la manifestazione podistica, che nel lasso di tempo di una passeggiata salutare e istruttiva tra vie e scalette della città, permette di salire e scendere i gradini della storia e dell'arte attraversando i moltissimi luoghi storico-culturali che caratterizzano Bergamo. Ci sarà infatti la possibilità per i partecipanti di entrare liberamente a musei, enti e luoghi (oltre 40) che aderiscono all'iniziativa.

Dopo una lunga attesa sancita da un vero e proprio boom di adesioni, prenderà il via domenica 16 settembre dalla sede de L’Eco di Bergamo, l’ottava edizione della Millegradini la manifestazione podistica, che nel lasso di tempo di una passeggiata salutare e istruttiva tra vie e scalette della città, permette di salire e scendere i gradini della storia e dell’arte attraversando i moltissimi luoghi storico-culturali che caratterizzano Bergamo. Ci sarà infatti la possibilità per i partecipanti di entrare liberamente a musei, enti e luoghi (oltre 40) che aderiscono all’iniziativa.

Quattro i percorsi proposti:

-«Zerogradini», contrassegnato dal colore blu, percorso sociale assistito con mezzi di trasporto che offre la possibilità anche a chi non può salire o scendere gradini di visitare comunque alcuni dei luoghi più significativi “toccati” dalla Millegradini,

-«Turistico», colore verde, camminata culturale adatta a tutti di 11 km tagliata a misura di chi intenda soffermarsi maggiorante ad ammirare i luoghi artistici e culturali offerti dalla Città.

-«Amatoriale», colore bianco, percorso sportivo e culturale di 14,5 km adatto a chi è abituato a partecipare alle camminate sportive non competitive

-«Agonistico», colore rosso, percorso cronometrato di 16 km valido per l’“Agonistica CSI” - corsa individuale per gli atleti tesserati CSI nati fino al 2000 - o per il “Bergamo City Trail Millegradini” - gara regionale FIDAL a coppie organizzata in ambito Millegradini dai Runners Bergamo che gestiscono anche la prova CSI.

Millegradini, le maglie dell'edizione 2018

Alla luce del grande successo delle prevendite gli organizzatori si sono attrezzati procurandosi un altro migliaio delle tanto ambite magliette di partecipazione alle prove non competitive che saranno disponibili anche domenica mattina prima della partenza negli appositi banchetti di iscrizione predisposti presso la sede de L’Eco di Bergamo. Un volta terminate le magliette ci si potrà comunque iscrivere ritirando il cartellino di partecipazione che, debitamente compilato con nome e cognome, darà la possibilità di accedere a tutti i siti della Millegradini e di usufruire della gratuità dei mezzi di ATB e TEB dalle ore 6.00 alle 19.00. Ci sarà anche una parte da staccare e depositare nelle apposite urne presso l’arrivo per poter partecipare all’estrazione di premi annuale del CSI.

partecipanti alla Millegradini (Mille gradini) a Bergamo

Per quanto riguarda le informazioni pratiche ricordiamo che per le camminate non competitive il ritrovo è previsto a partire dalle ore 7.30 di domenica 16 settembre presso la sede de L’Eco di Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII, 118 – Bergamo. La partenza (successiva a quella delle prove agonistiche) sarà libera a partire dalle 9.00 fino alle 10.30. Il percorso sarà aperto al traffico veicolare e presidiato, per la maggior parte, dal personale addetto dalle 9.00 alle 13.00. L’arrivo è posto in via Boccola in Città Alta a Bergamo presso dell’Oratorio Seminarino. Lungo il percorso sarà presente un solo punto ristoro presso la piattaforma di Santa Grata cui si aggiunge quello all’arrivo nel Chiostro del Seminarino. La manifestazione si concluderà alle ore 17.00.

Fra tutti i tagliandi emessi per l’iscrizione vi sarà un’estrazione di premi a sorteggio. I possessori dei numeri estratti potranno ritirare direttamente i premi in Oratorio Seminarino previa presentazione del tagliando di partecipazione (parte alta) col numero estratto corrispondente, esclusivamente il giorno della manifestazione sino alle ore 17.00.

partecipanti alla Millegradini (Mille gradini) a Bergamo

Per la prova agonistica CSI il ritrovo è anticipato a partire dalle 7.00 sempre presso la sede de L’Eco di Bergamo. La partenza sarà alle 8.55 Il percorso sarà aperto al traffico veicolare e presidiato da personale addetto dalle 8.55 alle 11.30. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo. L’arrivo sarà posto in Bergamo Città Alta, via della Boccola in corrispondenza dell’Oratorio Seminarino. Sarà presente un ristoro con cibi solidi e liquidi al Km. 8,300. ed un punto acqua al Km. 11,400 oltre ad un ulteriore ristoro all’arrivo. Il tempo massimo sarà di 2 ore e 30 minuti dall’inizio della manifestazione AGONISTICA C.S.I. Prima della partenza tra le ore 7.30 e le 8.30 verrà distribuito il pettorale e il gadget dell’organizzazione. Le premiazioni avranno luogo a partire dalle ore 11.30 all’Oratorio Seminarino e verranno premiati i primi tre assoluti uomini e le prime tre assolute donne con premi in natura e una ulteriore premiazione per l’atleta che ha realizzato il miglior tempo nel settore cronometrato denominato G.P.M. MILLEGRADINI. I premi non ritirati durante la cerimonia di premiazione verranno devoluti in beneficenza. Tutti gli iscritti parteciperanno anche all’estrazione dei premi a sorteggio e con il pettorale o il pass rilasciato dall’organizzazione potranno accedere ai siti della Millegradini oltre che utilizzare gratuitamente i mezzi ATB e TEB.

Anche per la Bergamo City Trail Millegradini stesso luogo di partenza ed arrivo. Il ritrovo è previsto per le ore 6,00 per la consegna pettorali e per le operazioni preliminari. Verrà garantito il trasporto borse (una per coppia) dalla partenza alla zona di arrivo. La prima partenza avverrà alle ore 7,30, le altre seguiranno ad intervalli di 20 secondi circa. Sono previsti 2 punti di ristoro lungo il percorsi con liquidi ed integratori e uno in zona arrivo. La partenza dell’ultima coppia è prevista entro le ore 8,55 e la chiusura della manifestazione (tempo massimo) è prevista per le ore 11,00. La classifica provvisoria sarà redatta e disponibile dalle ore 11,30 in zona arrivo e successivamente pubblicata sui siti dell’Organizzazione. La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 11,40 nella zona arrivo e verranno premiate le prime 5 coppie maschili, femminili e miste.

Per chi lo desiderasse, nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie in viale Papa Giovanni XXIII, 13 Bergamo si celebra la Santa Messa alle ore 7.00 e alle ore 8.30, mentre nel Duomo in Città Alta sarà alle ore 18.00.

