Moioli a caccia del quarto trionfo assoluto «Una bella sfida, farò del mio meglio»

Moioli a caccia del quarto trionfo assoluto

Sabato 20 marzo è il momento verità per Michela Moioli, giunta alla sesta e ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di snowboardcross femminile, alla pari in vetta alla classifica con la ceca Eva Samkova a quota 350 punti. Sulla pista svizzera di Veysonnaz, la bergamasca dell’Esercito l’anno scorso si aggiudicò il trofeo e anche in questa occasione andrà a caccia del quarto trionfo nella generale dopo quelli del 2016, 2018 e 2020; per farlo le basterà arrivare davanti alla ceca nella finale (ore 14.15) riservata solamente alle migliori sedici, in una gara che vedrà al via anche Sofia Belingheri e Raffaella Brutto.

«Conosco questa pista molto bene, gli organizzatori hanno apportato qualche piccola modifica nella parte conclusiva per renderla un po’ più uguale per tutti e ci può stare - ha detto la 25enne olimpionica bergamasca dell’Esercito - C’è una bella velocità nella parte iniziale, in mezzo siamo un po’ più in controllo. Abbiamo avuto modo di provare più volte il tracciato, mi sento bene e serena, ciò che andava fatto è stato fatto. Cercherò non solo di dare il meglio, ma pure di divertirmi. Sarà una bella sfida e a me le sfide piacciono molto».

Qualche chance di podio se la giocano in campo maschile fra i 32 finalisti anche Lorenzo Somamriva e Omar Visintin, attualmente quarto e quinto in classifica ma non lontani dalla zona podio che vede al momento l’austriaco Alessandro Haemmerle con 330 punti davanti al canadese Eliot Grondin con 268 e all’olandese Glenn De Bois con 227 punti, mentre Sommariva e Visintin inseguono con 226 e 196. Oltre a loro saranno presenti Michele Godino e Tommaso Leoni.

