Mondiale femminile: l’Italvolley batte 3-1 la Cina e vola in semifinale

L’Italvolley femminile approda in semifinale ai Mondiali. Martedì 11 ottobre sul parquet di Apeldoorn, in Olanda, le azzurre del ct Mazzanti hanno superato nei quarti la Cina, già battuta nella seconda fase, per 3-1 (parziali 25-16, 25-22, 13-25, 25-17). Le azzurre, con la solita Paola Egonu nel ruolo di trascinatrice con 29 palloni messi a terra, hanno dominato il primo set e controllato con sicurezza il secondo. Poi hanno avuto un passaggio a vuoto nel terzo in cui la Cina è andata subito in fuga chiudendo con un nettissimo 25-13, ma nella quarta frazione le azzurre sono tornate in cattedra imponendosi 25-17 e staccando così il pass per la semifinale di giovedì (alle 20) contro la vincente di Brasile e Giappone, in campo per il loro quarto di finale nella serata di martedì.