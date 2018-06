Mondiali 2018, siamo agli ottavi di finale

Tutte le partite. Tu per chi tifi? -Sondaggio Nel nostro primo sondaggio, all’inizio dei Mondiali 2018, i nostri lettori tifavano Argentina e Islanda. Ora l’Islanda è a casa e l’Argentina si è qualificata per un pelo.

Ecco le squadre che sono arrivate agli Ottavi di finale, e questi prossimi giorni sono i più caldi per i Mondiali 2018. Senza l’Italia in campo, in queste serate estive davanti alla televisione, per chi farete il tifo? Si parte subito forte con Francia-Argentina e si finisce con Colombia-Inghilterra. Brasile-Messico e Uruguay-Portogallo saranno da seguire con attenzione.

VOTA IL SONDAGGIO

Questo l’elenco completo degli ottavi di finale

FRANCIA-ARGENTINA (sabato 30 giugno a Kazan alle ore 16)

URUGUAY-PORTOGALLO (sabato 30 giugno a Sochi alle ore 20)

SPAGNA-RUSSIA (domenica 1 luglio a Mosca alle ore 16)

CROAZIA-DANIMARCA (domenica 1 luglio a Nizhny alle ore 20)

BRASILE-MESSICO (lunedì 2 luglio a Samara alle ore 16)

SVEZIA-SVIZZERA (lunedì 2 luglio a San Pietroburgo alle ore 20)

COLOMBIA-INGHILTERRA (martedì 3 luglio a Mosca alle ore 16)

BELGIO-GIAPPONE (martedì 3 luglio a Rostov alle ore 20)



Quarti di finale: 6 e 7 luglio

Semifinali: 10 e 11 luglio

Finale 3° e 4° posto: 14 luglio

Finale: 15 luglio a Mosca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA