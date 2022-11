Mondiali, de Roon e Koopmeiners agli ottavi: tutto facile per l’Olanda col Qatar

Marten de Roon e Teun Koopmeiners sorridono, e con loro sorride orgogliosa l’Atalanta. I due olandesi sono i primi nerazzurri a raggiungere gli ottavi ai Mondiali, dopo il successo per 2-0 della nazionale orange contro il Qatar, firmato Gapko e de Jong, nel match pomeridiano di martedì 29 novembre. Tutto facile per gli olandesi che hanno chiuso al primo posto nel girone A davanti al Senegal, a segno contro l’Ecuador (2-1) in una sorta di spareggio per il secondo posto. Gli africani sono a gli ottavi.