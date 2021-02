Mondiali di snowboard in Svezia Moioli e Belingheri alle fasi finali

Mondiali di snowboard in Svezia

Tre donne e tre uomini sono qualificati per l’Italia alle fasi finali del Mondiale di snowboardcross a Idre Fjall, in Svezia. In campo femminile passano il turno la bergamasca Michela Moioli (quinta, a poco più di un secondo e mezzo dalla vetta), la genovese Raffaella Brutto (ottava) e un’altra bergamasca, Sofia Belingheri (quattordicesima) che passa grazie a una buona seconda run. Non ha preso il via Francesca Gallina. Miglior tempo (1:21.93) per la britannica Charlotte Bankes. Alle sue spalle, staccata di un secondo, la statunitense Faye Gulini, poi la campionessa iridata in carica, la ceca Eva Samkova. Fra gli uomini, tutti qualificati in seconda run gli azzurri: passano alle finali Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Michele Godino. Rimane invece escluso Filippo Ferrari. Le finali che assegneranno le medaglie sono programmate per giovedì 11 febbraio, a partire dalle 11,35. Venerdì la gara a squadre dalle 12.30.

