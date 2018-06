Mondiali, e senza Italia per chi tifiamo?

In testa Messi, vota il sondaggio de L’Eco Oltre 2.500 voti sulla squadra preferita dai bergamaschi alla Coppa del mondo: continuate a votare.

Oltre 2.500 voti sulla squadra preferita dai bergamaschi alla Coppa del Mondo che prenderà il via giovedì 14 giugno: questo l’esito parziale del sondaggio de L’Eco di Bergamo. In testa Messi e la sua Argentina ma anche le debuttanti del Nord come l’Islanda.

Non vi chiediamo di scommettere, ma solo di indicare la squadra preferita tra le 32 nazioni che sono riuscite a staccare il biglietto per Russia 2018. La scelta è lasciata ai lettori: si può optare per la simpatia oppure per altri criteri. Considerata la clamorosa assenza dell’Italia, per cui tutta Italia sta ancora piangendo lacrime amare, vi proponiamo questo gioco consolatorio per respirare un po’ di aria mondiale.

