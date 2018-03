Mondiali pattinaggio, super Della Monica

Quinta e miglior risultato di sempre Un quinto posto che vale oro per Nicole Della Monica e Matteo Guarise che nella prova del pattinaggio artistico ai Mondiali sono riusciti a centrare il miglior risultato italiano di sempre.

Grazie al loro «Tree pf life suite», non senza qualche sbavatura, i due riescono a proporre una prova di qualità di fronte a un pubblico tutto per loro. Niente emozione, i due atleti sono riusciti a conquistare i migliori personali nel libero e nel totale (206.06 punti). Il titolo è dei tedeschi Aljona Savchenko-Bruno Massot, con doppio, stratosferico record del mondo : per lei, 34 anni, è il sesto oro e la medaglia n. 11, a equagliare il primato di Sonja Henie.

«Abbiamo centrato la miglior prestazione dell’anno di fronte al nostro pubblico – dicono estasiati - è stata un’emozione fortissima. Il dito alzato alla fine? Un saluto e un ringraziamento alle nostre famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA