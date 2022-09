Muriel verso il recupero: potrebbe esserci domenica contro la Cremonese

Crescono le quotazioni di Muriel: giovedì 8 settembre l’attaccante colombiano si è allenato con i compagni mostrando di aver messo alle spalle l’infortunio al ginocchio sinistro che l’aveva costretto a saltare la partita di lunedì a Monza. A questo punto salgono le probabilità di vederlo fra i convocati per la partita di domenica 11 settembre contro la Cremonese (al Gewiss Stadium, fischio d’inizio alle 12,30) . Muriel potrebbe andare in panchina, con il giovane Højlund confermato dal primo minuto in attacco vista l’assenza per infortunio di Zapata. Dopo la doppia seduta di giovedì, venerdì l’Atalanta è attesa da un allenamento mattutino al Centro Bortolotti.

Sul fronte opposto l’unica novità in casa Cremonese potrebbe essere l’inserimento dello scozzese Hendry al centro della difesa. Niente da fare invece per l’altro nuovo arrivo, Meitè, non ancora in condizione. Brucia le tappe, invece, il portiere Carnesecchi (di proprietà dell’Atalanta e in prestito ai grigiorossi) che dopo l’operazione alla spalla potrebbe iniziare a lavorare in gruppo alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.