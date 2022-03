Musso o Sportiello? Il dilemma del portiere per l’Atalanta verso la sfida di Leverkusen

Poi però Sportiello ha giocato in campionato contro la Juve (per la squalifica di Musso) e appunto contro il Genoa, e si dice che potrebbe non essere stato semplice turnover. Probabilmente lo si scoprirà solo giovedì sera, al momento di scendere in campo alla BayArena di Leverkusen (inizio alle 18,45) contro i tedeschi del Bayer, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa league. Un appuntamento al quale l’Atalanta si presenta forte del 3-2 del match di andata di giovedì scorso al Gewiss Stadium.

Out Zapata e Ilicic, Cittadini a parte

Portiere a parte, si diceva dell’assenza di Miranchuk: l’infortunio, comunque, non è grave e teoricamente dovrebbe permettergli di rientrare già domenica a Bologna in campionato. Lavoro a parte anche per il baby Giorgio Cittadini. E poi ci sono gli altri due indisponibili di lungo corso in casa nerazzurra: Duván Zapata e Josip Ilicic: il colombiano sta proseguendo in Spagna il percorso di recupero dall’infortunio muscolare e rientrerà solo nelle ultime partite stagionali, lo sloveno è alle prese con la situazione personale e comunque è inutilizzabile in Europa perché escluso dalla lista Uefa. Stamattina è in programma la rifinitura a Zingonia, poi partenza per la Germania.