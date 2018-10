Nasce il nuovo volleybergamo.it

Il sito web del Volley Bergamo si rinnova In vista della nuova stagione targata Zanetti Bergamo, il nuovo sito web, realizzato da Project Informatica, si trasforma in occasione della preview dei match, del risultato in diretta di ogni gara ufficiale e della review di ogni sfida disputata dalla Zanetti Bergamo in Campionato e in Coppa Italia.

Uno degli obiettivi del nuovo volleybergamo.it è anche avvicinare ulteriormente i tifosi al club e in particolare alle atlete: dalle schede delle giocatrici è infatti possibile trovare tutte le informazioni anagrafiche, biografiche e relative alla carriera, oltre ai link ai rispettivi profili social e alle news che le riguardano per restare aggiornati e non perdere nulla della vita sportiva della squadra.

La nuova veste grafica, sviluppata con un occhio di riguardo verso i visitatori che navigano da dispositivi mobili, facilita la fruizione dei contenuti attraverso un’interfaccia intuitiva e concepita per permettere la condivisione sui social network e via Whatsapp nella maniera più rapida possibile.Immagini, contenuti e aggiornamenti statistici accompagneranno la stagione che prenderà il via il 28 ottobre con la prima gara di Campionato. Tra le tante novità, anche importanti conferme, come il «Risultato in diretta» in occasione dei match ufficiali, uno «Store» con nuovi prodotti griffati Zanetti Bergamo e una «Press Room» dedicata agli addetti ai lavori.

