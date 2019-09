Nel derby vince la Cassa Rurale

Bergamo non tiene fino alla fine Nessun effetto derby: ha vinto, al PalaAgnelli, la Cassa Rurale (ex Remer) team favorito dai pronostici della vigilia. Al Bergamo, comunque, il merito di aver complicato la vita ai tradizionali rivali più del previsto.

Di gran lunga con un maggior numero di pedine qualitativamente superiori, i trevigliesi hanno subito l’aggressività e la velocità degli avversari sino alla metà del terzo quarto per poi prendere con gradualità il sopravvento. In ogni caso le contendenti hanno dimostrato di possedere già una discreta condizione quando mancano tre settimane al via del campionato del 6 ottobre. I parziali: 22-14; 37-33; 45-43 con un finale di 72-61 forse troppo gravoso per la formazione di coach Marco Calvani.

A livello individuale nella Cassa Rurale sono piaciuti in particolare Pacher, il solito Borra, Palumbo e capitan Reati. Bene nella squadra cittadina Carroll, Lautier e Bozzetto. Qualora ce ne fosse stato bisogno del confronto diretto, la squadra dell’allenatore Adriano Vertemati ha ulteriormente confermato di potersi candidare per i playoff anche nella stagione sportiva 2019-2020. Da parte sua Bergamo non dovrebbe, tuttavia, avere problemi per aspirare alla salvaguardia della categoria senza affanni. Da derby che si rispetti sul parquet non sono venuti meno l’agonismo e qualche fallo di troppo causato riteniamo da pressione e tensione tipici nel corso delle sfide campanilistiche.

La Cassa Rurale, in virtù del successo è risultata prima nel proprio girone qualificandosi pertanto al successivo turno della Supercoppa di serie A2. Quanto a Bergamo si dovranno attendere i risultati delle statistiche per accertare chi delle seconde classificate dei vari raggruppamenti verrà ripescata per il prosieguo della competizione.

