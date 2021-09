Nessuno vuole le maglie di de Roon, e lui fa una gag tutta da ridere La gag sui profili social del centrocampista nerazzurro sta vincendo in simpatia.

«Scommetto che a Messi una cosa del genere non è mai capitata»: la prende con filosofia Marten de Roon, in una gag che sta facendo il giro dei social. Il centrocampista annuncia di essere pronto a regalare la sua maglia, autografata, alle prime tre persone che si presentano all’Atalanta Store. Peccato che il video online mostri un de Roon annoiato e in attesa fino alla chiusura delle 19,30: nessuno si presenta all’appuntamento con il campione nerazzurro. Il divertente video si chiude con il centrocampista sconsolato con le mani tra i capelli che pensa a Messi nella sua stessa situazione. La gag ha raccolto un sacco di like e i suo compagno di squadra Matteo Pessina si è offerto di comprare una maglia giusto per consolarlo un po’.

