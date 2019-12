Niente Milan per Zapata

Domenica in campo Ilicic Duvan Zapata resta l’unico indisponibile dell’Atalanta per il Christmas match domenicale a Bergamo contro il Milan. Rientrato lunedì sera da Siviglia dopo la seconda settimana di fisioterapia con Carlos Pedrosa, il colombiano si è allenato a parte per la seconda sessione mattutina di fila e non è ancora in condizione.

In avanti rientra Ilicic, fermo da due partite per l’elongazione al flessore destro: probabile che Gasperini lo schieri unica punta con Gomez e Pasalic alle spalle, destinando Muriel alla panchina. Davanti a Gollini terzetto Toloi-Djimsiti-Palomino; in corsia Castagne e Gosens con Hateboer riserva; De Roon e Freuler in mediana. Ora altri due allenamenti al mattino, a porte chiuse, a Zingonia.

Senza gli squalificati Hernandez e Paquetà, il Milan affronterà quindi a Bergamo l’Atalanta per cercare di accorciare il gap da un posto che vale un posto in Europa, ora distante 7 punti. Per sostituire il terzino sinistro, capocannoniere stagionale del Milan con 4 gol, Pioli potrebbe rilanciare Rodriguez dopo 12 gare senza giocatore, con Calabria come alternativa. In attacco c’è il ballottaggio tra Piatek e Leao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA