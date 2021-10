«Il Var è un problema che va risolto». Gasp: l’espulsione per me è stata pesantissima Il mister, alla vigilia della partita contro la Lazio, torna sulla sua espulsione di domenica scorsa, durante la partita contro l’Udinese, e sul Var.

«C’è un problema più serio rispetto alla mia espulsione, in questo calcio faccio fatica a capire i falli di mano, il Var, i contrasti, eppure sono dentro il calcio da tanti anni. Non lo capisco io, non lo capiscono i giocatori, non lo capisce il pubblico». Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: «In troppe partite succedono imprevisti, ma soprattutto non c’è chiarezza. In tribuna, se mi scappa una parola, non ne pago le conseguenze. Ci dicono: basta star zitti, ma secondo me è giusto tirar fuori il problema. Poi si può far finta di niente, ma non si risolve niente. Forse è il momento di farlo, ma non riguarda solo l’Atalanta, va a discapito di tutto il calcio. Il Var ha un peso. Ci devono dire quando il Var interviene o non interviene, in quel modo ci può essere più equilibrio. L’espulsione di domenica per me è pesantissima».

«In nove partite ho preso zero ammonizioni, faccio fatica a stare muto su certe situazioni. Poi ognuno deve avere rispetto dei ruoli, ma questa è diventata una situazione che riguarda tutti, non solo gli arbitri. Sinceramente c’è confusione» ha continuato il mister dell’Atalanta: «Io in questo momento faccio fatica a capire, allora faccio un passo indietro io. Non capisco troppe cose. Ci sono stati tanti episodi - ha proseguito il tecnico -, tra cui anche contrasti e falli di mano, ci sono troppe situazioni cervellotiche. Chi gioca a calcio non comprende, siamo fuori e lontani dalla realtà del gioco, così sbarelliamo per forza. Di fronte alle immagini ci sono situazioni differenti. Non ci sono spiegazioni, è un problema che va avanti da un po’ di tempo».

L’allenatore spiega: «A Genova, dopo aver vinto con la Sampdoria, ho detto che sarebbe meglio vedersela sempre dalla tribuna. Sembrava una battuta ma c’è poco da ridere: in questo calcio fatico a riconoscermi». Poi sulla partita di sabato a Bergamo, Gasperini fa la conta dei disponibili in difesa: «Palomino al netto della squalifica martedì dovrebbe essere al suo posto col Manchester United, Demiral dovrebbe rientrare e per Toloi ci vuole invece più prudenza. La Lazio la salta. Con Sarri l’avversario di turno sta crescendo e ha adottato principi di gioco diversi; una rivale di valore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA