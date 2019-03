«Non c’è match più importante di un altro»

Ilicic carica l’Atalanta per il rush finale Ilicic e Pasalic hanno incontrato a Orio i tanti tifosi venuti per raccogliere un autografo.

«Non esiste un match più importante di un altro. Se siamo in forma i risultati possono arrivare su entrambi i fronti». Josip Ilicic commenta così il finale di campionato e il percorso in Coppa Italia dell’Atalanta, con la semifinale di ritorno casalinga contro la Fiorentina in programma il 25 aprile: «Ripartiamo dalla serie A e dal Parma, se siamo in forma i risultati possono arrivare», precisa il nazionale sloveno.

Insieme a lui è intervenuto a Oriocenter, in occasione del rituale incontro coi tifosi per autografi e foto ricordo (riservati ai primi 300 arrivati, ma i convenuti erano più del doppio), il croato Mario Pasalic: «Non mi aspettavo così tanta gente ad accoglierci, ma visto come riesce a sostenerci il nostro pubblico anche quando le partite vanno meno bene non me ne stupisco. Domenica il settore ospiti del Tardinì è pieno, abbiamo bisogno di essere spinti adesso che ogni partita è una battaglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA