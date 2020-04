«Non ci sono le condizioni morali per giocare»

Zanetti Bergamo: rispetto per chi soffre «A Bergamo non sussistono le condizioni morali» per ipotizzare di tornare a giocare. Il direttore generale della Zanetti Bergamo, Giovanni Panzetti, applaude alla decisione della Lega Volley Femminile di decretare lo stop anticipato al campionato.

«È stata una decisione ovvia e dettata dal fatto che non esistono le condizioni pratiche per proseguire. A Bergamo non sussistono nemmeno le condizioni morali visto il dramma quotidiano che stiamo vivendo. Dobbiamo rispetto a chi non c’è più, a chi sta soffrendo e a chi sta lottando. E deve essere un rispetto totale. Per quanto riguarda il futuro, analizzeremo con cura la situazione quando saremo più sereni». Questo considerando anche che la provincia di Bergamo è tra le zone più colpite dal Covid-19.

