Non ha riposato bene, niente discesa

Sofia Goggia rinuncia alla combinata Niente combinata femminile giovedì per Sofia Goggia. Il giorno dopo lo storico oro in discesa, la neo campionessa olimpica ha deciso di rinunciare all’ultima prova individuale dei Giochi di Pyeongchang.

Le grandi emozioni della giornata di mercoledì le hanno impedito di riposare come si deve e sentendosi un po’ affaticata, la 25enne finanziera bergamasca ha preferito non presentarsi al cancelletto. Al via per l’Italia restano Federica Brignone, Marta Bassino e Johanna Schnarf.

E così, dopo il bronzo in discesa, Lindsay Vonn prova a prendersi l’oro in combinata: per ora la 33enne statunitense domina la prima manche di discesa, infliggendo 74 centesimi a Ragnhild Mowinckel, mercoledì argento, e altri 77 a Michelle Gisin. Indietro Federica Brignone e Marta Bassino: la valdostana, non al meglio dopo la caduta di ieri e la botta al ginocchio sinistro, è 12esima a 3”14 dalla Vonn, due posizioni più in là c’è la Bassino a 3”24. Fuori invece Johanna Schnarf.

