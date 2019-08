«Non mollare mai fino alla fine»

Il monito di Gimondi per la Nazionale Il prossimo 29 settembre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 77esimo compleanno, la Nazionale italiana delle due ruote omaggerà Felice Gimondi diffondendo la sua frase simbolo: «Non mollare mai fino alla fine».

«Non mollare mai fino alla fine»: un principio che Felice Gimondi ha seguito per tutta la sua vita, un insegnamento che il campione bergamasco ha lasciato in eredità a tutto il mondo del ciclismo. Il prossimo 29 settembre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 77esimo compleanno, la Nazionale italiana delle due ruote lo omaggerà diffondendo proprio questo messaggio.

La frase «Non mollare mai fino alla fine», seguita dalla firma di Gimondi, sarà infatti sulla maglia della Nazionale Elite, che proprio il prossimo 29 settembre affronterà la prova mondiale su strada nello Yorkshire. Un piccolo omaggio in memoria di un campione che ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del ciclismo e in quello dello sport nazionale e internazionale. La richiesta è stata avanzata nei giorni scorsi dal presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, all’Uci, che ha autorizzato «con piacere» la proposta.

