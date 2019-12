Zapata, un calcio alle polemiche

«Non rientro perché non sono guarito» L’attaccante nerazzurro interviene con un post su Instagram per mettere a tacere le voci circolate negli ultimi giorni dopo il suo ritorno a Siviglia: «Ho letto molte cose inesatte, vorrei fare chiarezza».

Duvan Zapata interviene con un post su Instagram per mettere a tacere le voci circolate negli ultimi giorni dopo che l’attaccante nerazzurro è tornato a Siviglia per nuovi controlli in seguito a un infortunio all’adduttore destro durante Colombia-Cile disputata ad Alicante il 12 ottobre scorso.

«In questi giorni ho letto molte cose inesatte sul mio infortunio e vorrei fare chiarezza. Innanzitutto ci tengo a precisare che non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perché ho paura di calciare. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile . Non vedo l’ora di tornare per dare una mano ai miei compagni. Forza Atalanta!».

Il post di Zapata

