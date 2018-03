Non solo Ilicic, ecco le triplette storiche

Da Domenghini a Gomez – Guarda i video Con la tripletta al Verona lo sloveno ripete l’impresa di un anno fa di Gomez. Nella storia atalantina c’è chi ha fatto il bis: Denis, Rasmussen, Bassetto, Hansen e Jeppson

Un-due-tre e Josip Ilicic, domenica, si è iscritto all’esclusivo club della tripletta: come il Papu, come Denis, come Domenghini, come altri big atalantini, di ieri o dell’altro ieri. L’hat trick dello sloveno al Bentegodi aggiorna la hall of fame dei triplettisti nerazzurri che, in una storia infinita, sono riusciti nell’impresa di entrare nel tabellino tre volte in una. Una lista che comprende campioni e mestieranti, esperti della professione e parvenu: c’è chi ci è riuscito in più circostanze e persino chi non sa come possa avercela fatta.

Su L’Eco di Bergamo il racconto di tutte le triplette storiche e di quelle che ricordano con affetto anche i tifosi millenials. Noi vi proponiamo i video di alcune triplici prodezze.

Ecco la più importante tripletta nerazzurra, quella segnata da Angelo Domenghini nella finale di Coppa Italia del 1963.

La tripletta di Andrea Lazzari, sempre in Coppa Italia, contro la Juventus nel 2004/2005.

L’incredibile tripletta di Carlo Cornacchia, difensore, che nel 1992 rimontò praticamente da solo il Foggia di Zeman.

Ecco invece la tripletta di Aldo Cantarutti contro il Verona campione d’Italia.

L’ultima prima di Ilicic è stata messa a segno dal Papu Gomez, che un anno fa si è portato a casa il pallone al termine di Genoa-Atalanta.

