Nuovo test per l’Atalanta pre campionato

Match con la Giana Erminio il 14 agosto Mercoledì 14 agosto, alle ore 16, i nerazzurri affronteranno infatti la Giana Erminio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia in una partita d’allenamento.

L’Atalanta ha messo in calendario un ulteriore test per la propria preparazione precampionato. Mercoledì 14 agosto, alle ore 16, i nerazzurri affronteranno infatti la Giana Erminio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia in una partita d’allenamento, quindi una gara non ufficiale. Prima di affrontare la squadra di Gorgonzola militante in serie C, anche la trasferta fissata da tempo al Coliseum di Getafe sabato 10 agosto alle 21: si tratta della quarta amichevole internazionale dopo le tre della tournée britannica contro Swansea (persa 2-1) il 27 luglio, Norwich (vinta 4-1) il 30 luglio e Leicester (persa 2-1) il 2 agosto.

